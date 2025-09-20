La Fête des Tartes embrase le Banneret Wisard

Près de 500 ans d’histoire se retrouvent autour de la pâte et des garnitures des quelques 200 tartes sucrées et salées, cuisinées samedi au Banneret Wisard dans le cadre de la traditionnelle Fête des Tartes. Pour rendre tout ça possible, une équipe de bénévoles se mobilise dès la veille et durant toute la nuit pour allumer le vieux four en molasse et veiller attentivement à sa température afin que chaque tarte soit parfaitement cuite. Un drôle de mélange de patrimoine, de gastronomie locale et de passion qui attire chaque année petite et grands gourmands.





Un patrimoine gastronomique



« C’est un patrimoine vivant », résume Stéphane Geiser, président de la fondation Banneret Wisard qui gère et anime les lieux tout au long de l’année. Cette ferme vieille de près de 500 ans (1535), vestige des maisons rurales jurassiennes, est une des plus vieilles bâtisses de Suisse. Elle est aujourd’hui protégée et est à la fois un musée, un lieu de fête et de convivialité et parfois même une sorte de laboratoire culinaire. Chaque année, la Fête des Tartes mobilise une vingtaine de bénévoles, de la cueillette des fruits à la préparation de la pâte, en passant par la cuisson des gâteaux au feu de bois. Attiré par les bonnes odeurs qui planent dans le village, le public y découvre le lieu et son histoire tout en dégustant tartes et pizzas, dans une atmosphère simple, chaleureuse et conviviale.