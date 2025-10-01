Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

En déplacement en terre bâloise pour affronter Concordia, les Vadais trouveront devant la cage un certain Simon Caillet, désormais international M20.

Le gardien ajoulot Simon Caillet ,désormais international M20, évoluera devant la cage de Concordia Bâle face au FC Courtételle. (Photo archives: Kévin Caillet). Le gardien ajoulot Simon Caillet ,désormais international M20, évoluera devant la cage de Concordia Bâle face au FC Courtételle. (Photo archives: Kévin Caillet).

Le gardien titulaire de Concordia est une certain Simon Caillet. À 19 ans, il est prêté depuis l'été 2024 par le FC Bâle, son club formateur. Le jeune ajoulot y poursuit son développement et affrontera le FC Courtételle mercredi à 20h15 pour le compte du championnat de 1re Ligue. Il a connu les honneurs d'une première sélection en équipe de Suisse M20 début septembre. Simon Caillet est entré à la pause et a joué une mi-temps face à la République Tchèque lors d'une victoire de la Suisse 2-1 alors que le match était mal parti : « En tant que gardien qui entre en jeu à la pause en étant mené 0-1, je me suis mis dans la tête de faire ces 45 minutes à 100% et d’apporter mon maximum à l’équipe pour revenir au score. » Le dernier rempart de Concordia espère que cette sélection en appellera d’autres : « Je ne veux pas dire qu’être sélectionné une première fois est le plus dur. L’important est de faire une bonne semaine d’entraînement avec l’équipe nationale. » Simon Caillet espère qu’il aura d’autres occasions de porter le maillot rouge à croix blanche.

Simon Caillet : « Toujours une fierté de pouvoir représenter la Suisse. »

Ecouter le son

Simon Caillet a vécu une saison dernière difficile avec Concordia, mais l’exercice 2025/2026 a mieux débuté pour les Bâlois qui sont cinquièmes du classement avec sept matches et 13 points, soit un de plus que Courtételle. /jpi+rce


 

