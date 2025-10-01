Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Le gardien titulaire de Concordia est une certain Simon Caillet. À 19 ans, il est prêté depuis l'été 2024 par le FC Bâle, son club formateur. Le jeune ajoulot y poursuit son développement et affrontera le FC Courtételle mercredi à 20h15 pour le compte du championnat de 1re Ligue. Il a connu les honneurs d'une première sélection en équipe de Suisse M20 début septembre. Simon Caillet est entré à la pause et a joué une mi-temps face à la République Tchèque lors d'une victoire de la Suisse 2-1 alors que le match était mal parti : « En tant que gardien qui entre en jeu à la pause en étant mené 0-1, je me suis mis dans la tête de faire ces 45 minutes à 100% et d’apporter mon maximum à l’équipe pour revenir au score. » Le dernier rempart de Concordia espère que cette sélection en appellera d’autres : « Je ne veux pas dire qu’être sélectionné une première fois est le plus dur. L’important est de faire une bonne semaine d’entraînement avec l’équipe nationale. » Simon Caillet espère qu’il aura d’autres occasions de porter le maillot rouge à croix blanche.