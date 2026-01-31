Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Les plants de tomates communiquent entre eux. En cas d’attaques par la mouche blanche, ils ...
Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Les plants de tomates communiquent entre eux. En cas d’attaques par la mouche blanche, ils émettent des signaux aux pousses voisines. Un mécanisme de défense mis en évidence à l’Université de Neuchâtel, important pour sélectionner les variétés les plus résistantes.

Les aleurodes, ou mouches blanches, sont de petits insectes suceurs de sève. (Photo : UniNe) Les aleurodes, ou mouches blanches, sont de petits insectes suceurs de sève. (Photo : UniNe)

Le phénomène a été mis en évidence dans un laboratoire de l'Université de Neuchâtel : les  tomates communiquent pour mieux se défendre. Si un plant de tomates est attaqué par la mouche blanche, il émet un signal odorant spécifique. Cette substance entraîne chez les pousses voisines une réponse sous la forme de production de molécules de défense, non pas directement contre l’insecte ravageur lui-même, mais contre les virus infectieux qu’il transmet. Mais ce mécanisme de protection va encore plus loin et engendre un second effet : d’autres substances volatiles sont  libérées, qui attirent de minuscules guêpes, parasite mortel de la mouche blanche.

Professeur émérite de l’Université de Neuchâtel, le biologiste Ted Turlings est à l’origine de cette découverte, fruit d’une collaboration avec des scientifiques chinois : « Dans notre laboratoire à Neuchâtel, nous travaillons déjà depuis longtemps sur les substances volatiles émises par la plante lors d’attaques par un ravageur », précise Ted Turlings, qui étudie ces mécanismes depuis plusieurs dizaines d’années. « C’est déjà un aspect important à savoir. Ces volatiles sont attractifs pour les ennemis naturels des ravageurs. De l’autre côté, ces substances odorantes sont détectées par les plantes voisines, qui peuvent se préparer contre une attaque du virus transmis par ces petits insectes. »

Ted Turlings : « L’odeur produite par un plant est détectée par ses voisins. »

Ecouter le son

Ted Turlings et ses collègues chinois ont aussi constaté que toutes les variétés de tomates n’étaient pas placées à la même enseigne : « C’est en effet une chose que nous avons également découvert. Ce ne sont pas toutes les variétés de tomates qui émettent ce signal odorant de défense. Et c’est important, en vue de sélectionner des variétés résistantes. »

« On pourra créer des variétés beaucoup plus résistantes. »

Ecouter le son

La découverte de Ted Turlings et de ses collègues chinois a fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique de référence PNAS. /comm-mne 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Grange donne rendez-vous au cinéma

La Grange donne rendez-vous au cinéma

Région    Actualisé le 31.01.2026 - 11:45

Parc photovoltaïque de Mt-Soleil : recours rejeté

Parc photovoltaïque de Mt-Soleil : recours rejeté

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 18:06

Quand « la Boillat » était en grève (4/4) : un optimisme raisonnable pour l'avenir 

Quand « la Boillat » était en grève (4/4) : un optimisme raisonnable pour l'avenir 

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 17:54

Le Jura pas épargné par les problèmes de paiement des allocations chômage

Le Jura pas épargné par les problèmes de paiement des allocations chômage

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 16:45

Articles les plus lus

« Chaud Devant » : Léo Marzolo

« Chaud Devant » : Léo Marzolo

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 14:09

Rentabilité en nette baisse pour le Swatch Group

Rentabilité en nette baisse pour le Swatch Group

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 14:14

Trois jours d’improvisation à Moutier

Trois jours d’improvisation à Moutier

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 14:44

Smartphones interdits dans les écoles jurassiennes

Smartphones interdits dans les écoles jurassiennes

Région    Actualisé le 30.01.2026 - 16:19