Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Les plants de tomates communiquent entre eux. En cas d’attaques par la mouche blanche, ils émettent des signaux aux pousses voisines. Un mécanisme de défense mis en évidence à l’Université de Neuchâtel, important pour sélectionner les variétés les plus résistantes.
Le phénomène a été mis en évidence dans un laboratoire de l'Université de Neuchâtel : les tomates communiquent pour mieux se défendre. Si un plant de tomates est attaqué par la mouche blanche, il émet un signal odorant spécifique. Cette substance entraîne chez les pousses voisines une réponse sous la forme de production de molécules de défense, non pas directement contre l’insecte ravageur lui-même, mais contre les virus infectieux qu’il transmet. Mais ce mécanisme de protection va encore plus loin et engendre un second effet : d’autres substances volatiles sont libérées, qui attirent de minuscules guêpes, parasite mortel de la mouche blanche.
Professeur émérite de l’Université de Neuchâtel, le biologiste Ted Turlings est à l’origine de cette découverte, fruit d’une collaboration avec des scientifiques chinois : « Dans notre laboratoire à Neuchâtel, nous travaillons déjà depuis longtemps sur les substances volatiles émises par la plante lors d’attaques par un ravageur », précise Ted Turlings, qui étudie ces mécanismes depuis plusieurs dizaines d’années. « C’est déjà un aspect important à savoir. Ces volatiles sont attractifs pour les ennemis naturels des ravageurs. De l’autre côté, ces substances odorantes sont détectées par les plantes voisines, qui peuvent se préparer contre une attaque du virus transmis par ces petits insectes. »
Ted Turlings : « L’odeur produite par un plant est détectée par ses voisins. »
Ted Turlings et ses collègues chinois ont aussi constaté que toutes les variétés de tomates n’étaient pas placées à la même enseigne : « C’est en effet une chose que nous avons également découvert. Ce ne sont pas toutes les variétés de tomates qui émettent ce signal odorant de défense. Et c’est important, en vue de sélectionner des variétés résistantes. »
« On pourra créer des variétés beaucoup plus résistantes. »
La découverte de Ted Turlings et de ses collègues chinois a fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique de référence PNAS. /comm-mne