Les tomates se parlent pour résister aux ravageurs

Le phénomène a été mis en évidence dans un laboratoire de l'Université de Neuchâtel : les tomates communiquent pour mieux se défendre. Si un plant de tomates est attaqué par la mouche blanche, il émet un signal odorant spécifique. Cette substance entraîne chez les pousses voisines une réponse sous la forme de production de molécules de défense, non pas directement contre l’insecte ravageur lui-même, mais contre les virus infectieux qu’il transmet. Mais ce mécanisme de protection va encore plus loin et engendre un second effet : d’autres substances volatiles sont libérées, qui attirent de minuscules guêpes, parasite mortel de la mouche blanche.

Professeur émérite de l’Université de Neuchâtel, le biologiste Ted Turlings est à l’origine de cette découverte, fruit d’une collaboration avec des scientifiques chinois : « Dans notre laboratoire à Neuchâtel, nous travaillons déjà depuis longtemps sur les substances volatiles émises par la plante lors d’attaques par un ravageur », précise Ted Turlings, qui étudie ces mécanismes depuis plusieurs dizaines d’années. « C’est déjà un aspect important à savoir. Ces volatiles sont attractifs pour les ennemis naturels des ravageurs. De l’autre côté, ces substances odorantes sont détectées par les plantes voisines, qui peuvent se préparer contre une attaque du virus transmis par ces petits insectes. »