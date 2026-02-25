Willemin-Macodel s’implante en Espagne

Willemin-Macodel va ouvrir une succursale en Espagne. Le fabricant de machines-outils de Delémont a annoncé mardi sur ses réseaux sociaux l’ouverture d’un site à Madrid, dans le but de se rapprocher de ses clients de la péninsule ibérique. Le directeur de l’entreprise, Olivier Haegeli, évoque « un potentiel de développement intéressant » dans cette région. Sur son site espagnol, Willemin-Macodel proposera du service et de la vente. L’année dernière, c’était en Irlande qu’une antenne a été ouverte.

Sur son site internet, l’entreprise jurassienne affirme être représentée officiellement dans 24 pays. /comm-ncp