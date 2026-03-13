Les voyants sont au vert pour le FC Ajoie-Monterri à l’heure de la reprise

Le FC Ajoie-Monterri reprend le championnat le couteau entre les dents. Les footballeurs jurassiens entament le 2e tour de 2e ligue interrégionale samedi avec un duel contre Dornach sur leur pelouse synthétique de Courgenay. Seulement 8e au terme de première partie de saison avec un bilan comptable décevant, malgré un jeu satisfaisant, les Ajoulots ont l’ambition de remonter au classement en se montrant plus efficaces offensivement. Ils accusent 8 longueurs de retard sur la 3e place occupée par leur adversaire soleurois. Leur préparation s’est bien passée, notamment avec un match nul contre Courtételle et une victoire sur les SR Delémont, deux équipes de 1re Ligue. « J’en retire du bon, car on a vu qu’on a bien travaillé physiquement, on a su aussi tactiquement être en place pour leur poser des problèmes. Et surtout, quand on avait la balle on était assez bien techniquement pour pouvoir leur poser des problèmes et garder la balle, même contre des équipes de 1re Ligue », explique l’entraineur du FCAM Thierry Payet, qui garde l’espoir de terminer la saison sur le podium et qui se réjouit de conserver la confiance de ses dirigeants pour pouvoir travailler sereinement.
Thierry Payet : « On affiche des ambitions pour ce 2e tour. »
Le FC Ajoie-Monterri se sent donc en confiance et prêt pour la reprise, malgré un mercato passablement mouvementé. Il a notamment vu les départs du milieu Nolan Géraud aux SR Delémont et du patron de sa défense Lionel Martin, qui a arrêté la compétition. Les Jurassiens enregistrent les arrivées de Ibrahim Sissoko et Bastien Vitali qui évoluaient en ligues inférieures, ainsi que de Mattéo Philippe et Melvin Lopez en provenance de France voisine.
Le FC Ajoie-Monterri reprend le championnat de 2e ligue interrégionale samedi avec la réception de Dornach à 16h30 à Courgenay. Ce sera sans Oussama Berrahioui et Dylan Reinhardt qui sont blessés. /emu-mmi