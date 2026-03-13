Les voyants sont au vert pour le FC Ajoie-Monterri à l’heure de la reprise

Le FC Ajoie-Monterri se sent donc en confiance et prêt pour la reprise, malgré un mercato passablement mouvementé. Il a notamment vu les départs du milieu Nolan Géraud aux SR Delémont et du patron de sa défense Lionel Martin, qui a arrêté la compétition. Les Jurassiens enregistrent les arrivées de Ibrahim Sissoko et Bastien Vitali qui évoluaient en ligues inférieures, ainsi que de Mattéo Philippe et Melvin Lopez en provenance de France voisine.

Le FC Ajoie-Monterri reprend le championnat de 2e ligue interrégionale samedi avec la réception de Dornach à 16h30 à Courgenay. Ce sera sans Oussama Berrahioui et Dylan Reinhardt qui sont blessés. /emu-mmi