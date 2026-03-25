Le quart des habitants de Lajoux s’oppose à une antenne 5G

L’implantation d’une antenne 5G par Swisscom est contestée à Lajoux. La commune franc-montagnarde a indiqué ce mercredi à RFJ avoir reçu une opposition au terme de la consultation publique lundi dernier. Elle provient d’un collectif de 186 citoyens, soit le quart de la population. Les principales revendications portent sur la distance séparant l’antenne d’un quartier résidentiel, les coûts énergétiques ou encore l’impact sur le paysage. L’opposition doit encore être validée par les autorités cantonales qui prennent dorénavant le dossier en main. /nme-nje