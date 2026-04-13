Un nouveau réseau d’eau pour le bétail de la loge de Soulce

Un important projet d’alimentation en eau à Soulce est en passe de se concrétiser sur les hauteurs du village. Il vient de recevoir l’aval de la Bourgeoisie. La loge de Soulce et son pâturage du Droit, ce lieu de balade magnifique, mais aussi et surtout ce lieu d’estivage, connaît d’importants problèmes d’approvisionnement. Le réseau pour amener le précieux liquide aux quelque 400 bêtes qui pâturent chaque été est vétuste. Il date de 1955. Depuis plusieurs années, le réservoir situé à 1'000 mètres d’altitude connaît des soucis d’alimentation. « On a une station de pompage qui est fatiguée. Il y a aussi un problème de tuyaux avec passablement de fuites », explique Raphaël Riat, porteur du projet auprès de l’entreprise d’ingénierie RWB. L’eau grimpe directement depuis le village à travers une conduite qui monte en ligne droite dans la forêt. Il faut compter aujourd’hui trois semaines de pompage pour remplir le réservoir de 120 mètres cubes… Le projet devisé à un million et demi de francs prévoit de prélever l’or bleu au réservoir de Soulce, inauguré en 2012, et de l’amener jusqu’à la loge où un nouveau réservoir sera installé tout en haut. « Il réalimentera la loge, mais aussi tous les environs, également du côté de Courfaivre avec Derrière Château et de Courtételle avec les Fouchies. ». Les travaux prévoient aussi de poser ou remplacer 6,9 km de conduites en plastique et rajouter huit fontaines pour faire circuler le bétail à travers les pâturages. La procédure passe désormais par un appel d’offres pour effectuer les travaux et le dépôt d’un permis (Plan spécial d’équipement). La demande de subventions cantonales et fédérales se fera dans la foulée. Le début des travaux – qui doivent durer sept à neuf mois – est attendu pour le printemps 2027 et comme le système d’alimentation est prévu pour fonctionner uniquement à la belle saison, il devrait être opérationnel en 2028. /rce