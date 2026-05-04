Le réel de jeunes migrants dans une exposition de Léandre Ackermann

Une expérience marquante débouche sur une exposition pour la Jurassienne Léandre Ackermann. L’autrice de bande dessinée a passé une semaine, en décembre dernier, dans un centre pour mineurs isolés à Calais, en France. La structure gérée par Médecins Sans Frontières (MSF) accueille des jeunes venus principalement du Soudan et qui ont fait face à la violence dans un pays en guerre. Léandre Ackermann a ainsi documenté sa visite sous forme de bande dessinée qui est présentée sur un panneau de 2 mètres 40 sur 1 mètre 30. L’exposition est à voir dans le cadre du festival BDFIL à Lausanne. Le panneau est divisé en trois sections. La première partie explique la situation géopolitique du Soudan, la deuxième évoque son séjour à Calais et ce que les jeunes peuvent faire au centre d’accueil, alors que la troisième se situe à un niveau plus psychologique. Le tout forme le drapeau du Soudan. Léandre Ackermann raconte un moment qui l’a particulièrement marqué lors de sa visite à Calais : « J’avais proposé de petits ateliers de dessin pour créer un premier contact avec les jeunes et le premier choc, c’était de me rendre compte que certains n’avaient jamais dessiné de leur vie », explique la Jurassienne.