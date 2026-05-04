Le réel de jeunes migrants dans une exposition de Léandre Ackermann

L’autrice jurassienne de bande dessinée présente une exposition issue d’un séjour dans un centre ...
Le réel de jeunes migrants dans une exposition de Léandre Ackermann

L’autrice jurassienne de bande dessinée présente une exposition issue d’un séjour dans un centre pour mineurs isolés géré par Médecins Sans Frontières à Calais, en France.

L'autrice de bande dessinée jurassienne expose son travail dans le cadre du festival BDFIL à Lausanne. (Photo d'archives : Jura.ch.) L'autrice de bande dessinée jurassienne expose son travail dans le cadre du festival BDFIL à Lausanne. (Photo d'archives : Jura.ch.)

Une expérience marquante débouche sur une exposition pour la Jurassienne Léandre Ackermann. L’autrice de bande dessinée a passé une semaine, en décembre dernier, dans un centre pour mineurs isolés à Calais, en France. La structure gérée par Médecins Sans Frontières (MSF) accueille des jeunes venus principalement du Soudan et qui ont fait face à la violence dans un pays en guerre. Léandre Ackermann a ainsi documenté sa visite sous forme de bande dessinée qui est présentée sur un panneau de 2 mètres 40 sur 1 mètre 30. L’exposition est à voir dans le cadre du festival BDFIL à Lausanne. Le panneau est divisé en trois sections. La première partie explique la situation géopolitique du Soudan, la deuxième évoque son séjour à Calais et ce que les jeunes peuvent faire au centre d’accueil, alors que la troisième se situe à un niveau plus psychologique. Le tout forme le drapeau du Soudan. Léandre Ackermann raconte un moment qui l’a particulièrement marqué lors de sa visite à Calais : « J’avais proposé de petits ateliers de dessin pour créer un premier contact avec les jeunes et le premier choc, c’était de me rendre compte que certains n’avaient jamais dessiné de leur vie », explique la Jurassienne.

Léandre Ackermann : « Comme ils sont dans un mode survie, ils ne laissent pas voir toutes les expériences douloureuses qu’ils ont pu vivre. »

Ecouter le son

L’exposition de Léandre Ackermann intitulée « Reportage depuis Calais » est à découvrir jusqu’au 10 mai au Pyxis à Lausanne dans le cadre de BDFIL. Elle avait été présentée en mars dernier à Lucerne lors du festival Fumetto. /comm-fco

La Jurassienne Léandre Ackermann a passé une semaine dans un centre pour mineurs géré par Médecins Sans Frontières à Calais. (Illustration : MSF/Léandre Ackermann.) La Jurassienne Léandre Ackermann a passé une semaine dans un centre pour mineurs géré par Médecins Sans Frontières à Calais. (Illustration : MSF/Léandre Ackermann.)


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