Tunnels de la Perche et du Banné rouverts

Les tunnels de la Perche et du Banné ont été fermés pendant environ 30 minutes ce lundi à ...
Tunnels de la Perche et du Banné rouverts

Les tunnels de la Perche et du Banné ont été fermés pendant environ 30 minutes ce lundi à 12h en raison d’un problème technique. Les tronçons sont à nouveau ouverts dans les deux sens. 

Les tunnels de la Perche et du Banné à Porrentruy sont fermés dans les deux sens ce lundi midi en raison d’un problème technique. Les tunnels de la Perche et du Banné à Porrentruy sont fermés dans les deux sens ce lundi midi en raison d’un problème technique.

Les tunnels de la Perche et du Banné à Porrentruy sont à nouveau ouverts à la circulation après un problème technique ce lundi à midi. La perturbation a duré environ 30 minutes ./mlm


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