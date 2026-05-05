Cambriolages dans la région : rien d’alarmant selon la police

La région ne fait pas face à une vague de cambriolages. La police judiciaire se veut rassurante alors que plusieurs vols avec effraction ont eu lieu à Moutier et en Ajoie le week-end dernier. Selon Sébastien Frund, chef de la police judiciaire, même si l’activité est toujours bien présente, les chiffres restent comparables à ceux de l’année dernière à la même période. Il s’agit probablement de faits perpétrés par plusieurs auteurs différents, de passage, voire parfois locaux dans certains cas, selon la police. Sébastien Frund estime toutefois que ces chiffres ne sont pour l’heure pas alarmants. La police conseille toutefois aux petits commerces susceptibles d'être cambriolés de vider la caisse tous les soirs, voire de la laisser vide en évidence. Sur le front des bonnes nouvelles, le chef de la police judiciaire se réjouit de voir que les cambriolages de villas ont quant à eux fortement diminué. /tna