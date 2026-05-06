La Foire du Jura entame sa mue et quitte la Halle des expositions

Pour sa 60e édition, la Foire du Jura devient le Comptoir du Jura. Un changement de nom qui ...
La Foire du Jura entame sa mue et quitte la Halle des expositions

Pour sa 60e édition, la Foire du Jura devient le Comptoir du Jura. Un changement de nom qui marque un nouveau chapitre pour la manifestation qui se tient du 16 au 25 octobre hors des murs de la Halle des expositions. 

La 60e édition de la manifestation se tiendra du 16 au 25 octobre aux abords de la Halle des expositions. (Photo d’archives.) La 60e édition de la manifestation se tiendra du 16 au 25 octobre aux abords de la Halle des expositions. (Photo d’archives.)

C’est une édition anniversaire « entièrement repensée » qui a été présentée ce mercredi par les organisateurs de la Foire du Jura. Pour ses 60 bougies, la manifestation quitte les murs de la Halle des expositions et change de nom pour devenir le Comptoir du Jura. Elle se tiendra toujours aux abords de l’ancienne halle mais « dans de nouvelles infrastructures sous tente », en raison d'exignces de sécurité précisent les organisateurs.

L’association jurassienne des communes sera l’invitée d’honneur de cette édition 2026 qui se tiendra du 16 au 25 octobre. Les inscriptions, rencontrant déjà un « fort engouement », sont à remplir via le site du Comptoir du Jura ou à l’adresse mail secretariat@comptoirdujura.ch. /comm-mlm


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