La Foire du Jura entame sa mue et quitte la Halle des expositions

C’est une édition anniversaire « entièrement repensée » qui a été présentée ce mercredi par les organisateurs de la Foire du Jura. Pour ses 60 bougies, la manifestation quitte les murs de la Halle des expositions et change de nom pour devenir le Comptoir du Jura. Elle se tiendra toujours aux abords de l’ancienne halle mais « dans de nouvelles infrastructures sous tente », en raison d'exignces de sécurité précisent les organisateurs.

L’association jurassienne des communes sera l’invitée d’honneur de cette édition 2026 qui se tiendra du 16 au 25 octobre. Les inscriptions, rencontrant déjà un « fort engouement », sont à remplir via le site du Comptoir du Jura ou à l’adresse mail secretariat@comptoirdujura.ch. /comm-mlm





Développement suit