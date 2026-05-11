L’école alternative Rêv’Ailé promet d’acheter l’ancienne colonie du Creux-des-Biches

Le bâtiment de l’ancienne colonie du Creux-des-Biches a trouvé un acheteur. La Ville de Delémont, propriétaire de l’immeuble dans le hameau franc-montagnard sur la commune du Noirmont, a conclu un accord avec l’association Rêv’Ailé et son projet d’école privée alternative. Selon nos informations, les deux parties ont signé vendredi une promesse d’achat de 750'000 francs avec droit d’emption valable pour une période de deux ans. Rêv’Ailé a déjà versé 10% du montant en garantie, soit 75'000 francs, et s’attèle désormais à trouver les fonds pour boucler son projet. Elle prévoit aussi de rénover l’ancienne colonie pour répondre aux normes de sécurité. « C’est un challenge conséquent mais nous sommes confiants de trouver les aides nécessaires en temps voulu », affirme Laurence Surdez. La co-présidente et future directrice espère accueillir des élèves dans les locaux à partir de la rentrée scolaire d’août 2027.

D’ici là, des démarches auprès du canton attendent Rêv’Ailé, notamment une demande de permis pour changer l’affection du bâtiment auprès du Service du développement territorial, et l’obtention d’une autorisation d’exercer de la part du Service de l’enseignement (SEN). Ce sont des conditions de l’accord. Si elles ne sont pas remplies dans le temps imparti, « elles seront renégociées et la Ville de Delémont restera propriétaire du bâtiment », indique Patrick Chapuis, le conseiller communal en charge du Service delémontain de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL).





Une année transitoire dès ce mois d’août

L’école privée alternative compte pour l’instant neuf enfants préinscrits et prépare une année transitoire dès ce mois d’août. Rêv’Ailé veut déjà proposer des activités en plein air et dispenser des leçons dans la forêt à proximité du bâtiment du Creux-des-Biches. Un abri chauffé est également recherché auprès de privés pour assurer l’offre en cas de mauvais temps.

L’association dispose d’un préavis positif du SEN pour ouvrir son école alternative en 2027, mais pas encore de feu vert définitif. En dehors des cours en extérieur, Rêv’Ailé ne pourra donc pas porter la responsabilité d’instruction des élèves lors de cette année de transition. Cela incombera « aux parents qui devront formuler une demande d’instruction en famille auprès du canton », précise Laurence Surdez.





Pas de colonie de Delémont cet été

La vente du bâtiment du Creux-des-Biches fait que la colonie de Delémont n’a plus de maison et qu’elle a dû se délocaliser en Ajoie l’an dernier. Mais cet été, aucun camp ne sera organisé pour les enfants delémontains. « L’association de la colonie n’a pour l’instant plus de président ni de directeur », regrette Patrick Chapuis. Le CSJL est la recherche de personnes susceptibles de s’engager au sein de la colonie de Delémont. /nmy