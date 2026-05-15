Un mur de respect pour favoriser le dialogue interculturel

Le peintre et plasticien bruntrutain Yves Hänggi lance un nouveau projet artistique et participatif avec le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme, l’AJAM ainsi que la ville de Porrentruy. Il invite chacun à participer à la réalisation d’une fresque : « Le Mur du Respect ».
L’artiste jurassien Yves Hänggi lance un nouveau projet artistique et participatif qui prendra forme dès la semaine prochaine : « Le Mur du Respect ». Des ateliers créatifs sont ouverts à la population et tout le monde peut s’inscrire afin de réaliser une grande fresque. L’œuvre devrait être exposée dès fin juin au Pré de l’Étangà Porrentruy.
L’ambition de ce projet est de créer une œuvre collective, où chacun apporte un symbole, une phrase, un dessin ou une image. Cette fresque se veut surtout porteuse des valeurs de respect mutuel, d'intégration et de cohésion.
Yves Hänggi : « Le désir est de créer une fresque autour des notions de respect et de vivre ensemble et chacun apporte sa culture et sa personnalité. »
Les ateliers animés par Yves Hänggi sont gratuits et ont lieu au Stamm Studio à Porrentruy les vendredi 22 et 29 mai dès 14h15. Tout le monde peut s’inscrire auprès d’Yves Hänggi. Renseignements et inscriptions via l’adresse y.hanggi@bluewin.ch ou par téléphone au 079 459 08 55. /jmp