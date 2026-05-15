Un mur de respect pour favoriser le dialogue interculturel

L’artiste jurassien Yves Hänggi lance un nouveau projet artistique et participatif qui prendra forme dès la semaine prochaine : « Le Mur du Respect ». Des ateliers créatifs sont ouverts à la population et tout le monde peut s’inscrire afin de réaliser une grande fresque. L’œuvre devrait être exposée dès fin juin au Pré de l’Étangà Porrentruy.

L’ambition de ce projet est de créer une œuvre collective, où chacun apporte un symbole, une phrase, un dessin ou une image. Cette fresque se veut surtout porteuse des valeurs de respect mutuel, d'intégration et de cohésion.