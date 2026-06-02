Après la Question jurassienne, Visarte Jura interroge « La Question artistique »

La 21e Biennale de Visarte Jura s’ouvre cette fin de semaine aux usines Condors de Courfaivre ...
Après la Question jurassienne, Visarte Jura interroge « La Question artistique »

La 21e Biennale de Visarte Jura s’ouvre cette fin de semaine aux usines Condors de Courfaivre. La thématique interroge notamment la condition des artistes, qui seront rémunérés pour la première fois.

Marlon et Rainier Biétry de « Aux Arts ! », Adrien Jutard et Daniel Gaemperle (membres du comité Visarte Jura) et Lara Paratte (coprésidente). Marlon et Rainier Biétry de « Aux Arts ! », Adrien Jutard et Daniel Gaemperle (membres du comité Visarte Jura) et Lara Paratte (coprésidente).

La Question jurassienne désormais close, Visarte Jura lance le débat de "La Question artistique". C'est le thème qui jalonnera sa 21e Biennale qui s'ouvre en fin de semaine aux usines Condors de Courfaivre avec le vernissage du premier volet de l’exposition (du 6 au 28 juin) vendredi à 18h30. La thématique tournera cette année autour de « La Question artistique ». « On veut remettre l’artiste au centre, via ses œuvres, mais aussi sa place », explique la coprésidente Lara Paratte. La place de l’artiste, c’est d’abord son atelier, ou son lieu de création.

Lara Paratte : « Remettre l’artiste au centre. »

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Les locaux des usines Condors à Courfaivre accueille la Biennale pour la quatrième fois depuis 2020. Les locaux des usines Condors à Courfaivre accueille la Biennale pour la quatrième fois depuis 2020.

Le catalogue de l’exposition montre habilement les artistes dans leur lieu de travail privilégié, plutôt que de montrer leurs œuvres. Mais l’exposition entend aussi interroger la place de l’artiste, notamment régional, dans la société, ses conditions de travail, sa rémunération. Pour la première fois, Visarte Jura rémunèrera les artistes exposants à hauteur de 250 francs, en écho au dixième anniversaire du calculateur d’honoraires établi par Visarte Suisse. « Ça reste un métier où on travaille souvent gratuitement, ou même à perte. Est-ce normal ? On ne veut en tout cas pas oublier de parler de ce thème », glisse Adrien Jutard, artiste et membre du comité de Visarte Jura.

Adrien Jutard : « Ça reste un métier où on travaille souvent gratuitement, ou même à perte. »

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Les oeuvres du premier volet d'exposition sont à découvrir jusqu'au 28 juin. Les oeuvres du premier volet d'exposition sont à découvrir jusqu'au 28 juin.

« Question jurassienne et artistique sont aussi liées. Le Jura a beaucoup compté sur les artistes dans sa période militaire. Maintenant que le canton est au complet, comment peut-on faire le prochain pas pour que les artistes puissent être intégrés à la société jurassienne le mieux possible ? », interroge encore Adrien Jutard. La 21e Biennale sera aussi l’occasion de rendre hommage au peintre jurassien Pierre Marquis, décédé en 2024, et au photographe Georges Basas disparu récemment.

Hommage à Pierre Marquis et Georges Basas

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« Pierre Marquis a marqué sa génération comme coloriste, personnalité picturale. Georges Basas avait, lui, son atelier ici aux usines Condors et n’est pas étranger au fait que Visarte Jura ait eu de l’intérêt pour ce lieu », expose Adrien Jutard. Plusieurs de leurs œuvres, prêtées par des proches, seront exposées. /jpi


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