Après la Question jurassienne, Visarte Jura interroge « La Question artistique »

Le catalogue de l’exposition montre habilement les artistes dans leur lieu de travail privilégié, plutôt que de montrer leurs œuvres. Mais l’exposition entend aussi interroger la place de l’artiste, notamment régional, dans la société, ses conditions de travail, sa rémunération. Pour la première fois, Visarte Jura rémunèrera les artistes exposants à hauteur de 250 francs, en écho au dixième anniversaire du calculateur d’honoraires établi par Visarte Suisse. « Ça reste un métier où on travaille souvent gratuitement, ou même à perte. Est-ce normal ? On ne veut en tout cas pas oublier de parler de ce thème », glisse Adrien Jutard, artiste et membre du comité de Visarte Jura.