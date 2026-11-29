Du changement au sein des autorités communales de Belprahon. Alice Bouduban a été élue ce dimanche au Conseil communal de la localité du Jura bernois. Elle a obtenu 26 voix et a accepté son élection. Elle exercera son rôle de conseillère communale pour la période restante, de 2027 à 2028. /mlm
Alice Bouduban rejoint le Conseil communal de Belprahon
Du changement au sein des autorités communales de Belprahon. Alice Bouduban a été élue ce dimanche au Conseil communal de la localité du Jura bernois. Elle a obtenu 26 voix et a accepté son élection. Elle exercera son rôle de conseillère communale pour la période restante, de 2027 à 2028. /mlm
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