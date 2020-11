Le port du masque obligatoire sur les téléskis

Concept soumis à l'OFSP

RMS a envoyé son nouveau concept de protection à ses membres vendredi soir. Il a également été présenté à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). "Non pas parce que nous devions le faire, mais pour le légitimer", a expliqué Berno Stoffel à la Sonntagszeitung. Le concept devrait avoir un effet contraignant. Ainsi, outre les exploitants de remontées mécaniques, les cantons devraient le suivre dans le but de garantir une application uniforme. L'association avait déjà présenté un concept de protection début octobre pour les chemins de fer de montagne et les remontées mécaniques. Le masque n'était alors obligatoire que dans les installations fermées./ATS