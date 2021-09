Swissuniversities recommande une obligation de certificat sanitaire

Swissuniversities a analysé la décision du Conseil fédéral de mercredi, a annoncé l'organisation vendredi, ajoutant que l'objectif des universités reste d'offrir aux étudiants et au personnel universitaire les meilleures structures possibles pour l'enseignement et la recherche. Pour cette raison, le Comité recommande une obligation de certificat Covid.

En décidant mercredi d'étendre l'exigence d'un certificat, le Conseil fédéral a laissé aux cantons ou aux universités le soin de décider s'ils veulent introduire une exigence de certificat pour les cours de niveau bachelor et master.

Dans ce cas, le port du masque n’est plus obligatoire et l’occupation des locaux n’est plus limitée aux deux tiers. Pour les autres manifestations organisées dans les universités, comme les cours de formation continue, les règles relatives aux manifestations continueront de s'appliquer. ATS-cer