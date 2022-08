Fédérales : un sondage montre un léger glissement vers la droite

Tamedia et « 20 Minutes » ont publié leur deuxième sondage relatif aux élections fédérales de 2023

Les Vert'libéraux (PVL) et le PLR progressent légèrement, alors que les Verts perdent quelques plumes malgré la canicule cet été, selon un nouveau sondage publié vendredi en vue des élections fédérales de 2023. Mais le scrutin ne devrait pas donner lieu à de grands bouleversements.

Pour le PS, l'UDC et le Centre, le sondage réalisé par Tamedia et « 20 Minutes » prévoit des changements inférieurs à 1,1 point, soit dans la marge d'erreur. La tendance serait toutefois à une légère progression pour l'UDC, tandis que le PS et le Centre perdraient quelques voix.

Si le scrutin avait lieu aujourd'hui, on assisterait à un léger glissement vers la droite. Le PLR obtiendrait 16,4% des voix (plus 1,3 point de pourcentage) et le PVL 9,2% (plus 1,4 point). En revanche, les Verts perdraient 1,4 point de pourcentage et auraient encore une part électorale de 11,8 pour cent.

Tamedia et « 20 Minutes » avaient déjà réalisé un sondage identique en décembre dernier. L'enquête avait alors suggéré une progression pour les Vert'libéraux et l'UDC. Les Verts pour leur part obtenaient un résultat légèrement inférieur à leur score historique de 2019, mais toujours nettement supérieur à celui de 2015.

L'enquête publiée ce vendredi fait le lien entre la préférence des électeurs et leur niveau d'instruction et de revenu. Alors que le PS est le plus populaire auprès des personnes ayant un diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée, le taux d'approbation de l'UDC augmente à mesure que le revenu et la formation des personnes interrogées diminuent. Le PLR séduit lui davantage les personnes ayant un revenu de plus de 11'000 francs par mois.

Un peu plus de 26'000 personnes ont été interrogées à la mi-août pour ce sondage. /ATS-gtr