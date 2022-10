Les Verts passent leur tour pour la succession d'Ueli Maurer

Les Verts préfèrent attendre pour prétendre à un siège au Conseil fédéral. Le groupe parlementaire a décidé mardi de ne pas présenter de candidature pour la succession d'Ueli Maurer. Le parti écologiste ne veut pas « jouer le jeu du cartel du pouvoir ».

« Le cartel du pouvoir », soit les partis gouvernementaux soutenus par les Vert'libéraux, n'a aucun intérêt à ce que les choses changent. « Les dés sont pipés », a lancé la conseillère aux Etats Lisa Mazzone. Le parti ne veut pas faire partie d'un tel « jeu démocratique ».

Car il y a urgence, ce n'est pas un jeu, « nos glaciers ne peuvent pas attendre », a asséné la sénatrice genevoise. La crise climatique et la crise de la biodiversité n'attendent pas. La situation requiert des décisions rapides et des mesures immédiates. Or la Suisse n'avance pas assez vite.

Principale accusée, selon les Verts, l'UDC: le parti conservateur a refusé la stratégie énergétique, combattu la loi sur le CO2, lancé le référendum contre le contre-projet à l'initiative sur les glaciers, liste Aline Trede, conseillère nationale bernoise et cheffe du groupe parlementaire.

Elections « climatiques »

L'autre grand chantier, la politique européenne, est également au point mort depuis l'arrêt unilatéral des négociations sur un accord institutionnel avec l'UE, a dit Aline Trede. « Ce Conseil fédéral n'a pas de plan B, pas de stratégie, pas de volonté d'aller de l'avant ». Là aussi, l'UDC est accusée d'avoir torpillé toute solution. Rien ne bougera, surtout pas avant les élections fédérales de 2023.

Et le parti d'afficher la couleur : ces élections seront « climatiques », selon Lisa Mazzone. Elles doivent aboutir à un vrai changement.

Election le 7 décembre

L'Assemblée fédérale élira le successeur ou la successeure d'Ueli Maurer le 7 décembre. Du côté de l'UDC, les sections cantonales ont jusqu'à vendredi pour soumettre leurs candidats à la commission de sélection.

Quatre candidats se sont annoncés pour l'instant: le conseiller national bernois et ancien président du parti Albert Rösti, le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann, le ministre zougois des finances Heinz Tännler ainsi que la conseillère d'Etat nidwaldienne Michèle Blöchliger.

