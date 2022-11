Les candidats au Conseil fédéral : Albert Rösti (1/4)

Les candidats officiels à la succession d’Ueli Maurer et de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral ont une grosse semaine pour convaincre les 246 parlementaires fédéraux, qui procéderont à l’élection le 7 décembre. Un véritable marathon pour les candidats UDC Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt et pour les deux socialistes Elisabeth Baume-Schneider et Eva Herzog.

Nos correspondants au Palais fédéral vous proposent de découvrir chacun des quatre candidats. Ce mercredi, place au candidat UDC favori Albert Rösti. Le Bernois de 55 ans a toujours été très inspiré par son père, bien que ce dernier n’ait jamais été engagé en politique :