Crédit de 65,5 millions pour le Musée d'histoire naturelle (MHNF)

Les députés fribourgeois ont voté jeudi un crédit d'engagement de 65,5 millions concernant le déménagement du Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) à la route des Arsenaux et l’élaboration d’une nouvelle exposition permanente. Le peuple aura le dernier mot.

Le décret a passé la rampe par 83 voix contre 12 et 2 abstentions. 'Le MHNF est le musée le plus visité du canton', a rappelé le député centriste Bernhard Altermatt, rapporteur de la commission ad hoc. Comme le montant qui dépasse largement le seuil du référendum financier obligatoire, il y a aura une votation populaire en 2023.

Seule l'UDC s'est opposée au crédit d'engagement. Le député Nicolas Kolly a vu dans le projet une dépense 'luxueuse' et a d'ores et déjà annoncé que les démocrates du centre mèneraient campagne contre. Les demandes de non-entrée en matière et de renvoi ont sans surprise été très largement repoussées.

La phase d’études et d’appel d’offres partiel est terminée, ce qui a permis l’élaboration d’un projet détaillé pour la transformation de l'ancien arsenal. Les coûts s'élèvent à 60,3 millions de francs pour le bâtiment et à 10,8 millions pour l'exposition permanente. Mais il faut déduire les 5,6 millions du crédit d’étude, déjà validés.

Reste donc une facture finale de 65,5 millions pour un MHNF qui devrait ouvrir ses portes sur son nouveau site de la route des Arsenaux en 2028, à 650 mètres de l'ancien. Le montant comprend les frais de préparation des objets de collection et de déménagement du mobilier qui rejoindront le nouveau site et l'exposition permanente.

/ATS