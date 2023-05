Votations : vers un triple oui le 18 juin

Covid-19: le grand écart

Concernant la loi Covid-19, le camp du oui possède 40 points de pourcentage d'avance sur celui du non (68% à 28%). A gauche et au PLR, le soutien aux modifications de la loi est fort. La majorité des citoyens non affiliés à un parti votera également oui.

Dans le camp du non, on retrouve l'UDC et la majorité de ceux qui se méfient du gouvernement. Le oui a tendance à augmenter avec le niveau d'éducation et le degré d'urbanisation.

D'un point de vue régional, l'approbation est générale, malgré une proportion nettement plus élevée de 'non' dans les zones rurales romandes et alémaniques.

Le sondage a été réalisé entre le 25 avril et le 7 mai par l'institut gsf.bern auprès de 11'536 titulaires du droit de vote. La marge d'erreur se monte à plus ou moins 2,8%.

/ATS