Sanctions contre la Russie: la Suisse complète sa liste noire

La Suisse ajoute plus d'une centaine de noms à la liste des sanctions frappant la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Elle s'est ralliée mercredi au dernier train de sanctions adopté la semaine passée par l'Union européenne.

Avec cette modification, la liste des sanctions de la Suisse en lien avec l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine correspond à celle de l'UE, indique le Conseil fédéral dans un communiqué.

L'UE avait ajouté vendredi dernier 71 personnes physiques et 33 entreprises et entités à des sanctions financières et à des restrictions de voyage.

Parmi elles figurent des personnes, des entreprises et des entités qui soutiennent la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Les sanctions visent également des membres des forces armées russes, de hauts représentants des médias russes contrôlés par l'Etat ainsi que des membres du groupe Wagner.

