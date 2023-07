Sondage SSR: les Vert-e-s grands perdants, l'UDC progresse

Les pronostics électoraux des Vert-e-s se sont encore détériorés, selon le troisième baromètre électoral de la SSR. L'UDC et le PS comptent parmi les gagnants du sondage, les autres partis restent stables.

Si les élections fédérales avaient eu lieu mi-juin, les Vert-e-s auraient été les grands perdants avec un recul de 3 points de pourcentage par rapport aux élections de 2019, selon le troisième baromètre SSR. L'UDC et le PS progressent, les autres partis restent stables.

Les Vert-e-s obtiennent 10,2% des voix, perdant encore du terrain par rapport au sondage effectué en mars. Ce score serait malgré tout le deuxième meilleur résultat du parti écologiste aux élections fédérales, légèrement supérieur aux 9,6% de 2007, indiquent les auteurs du sondage réalisé par l'Institut Sotomo et publié mercredi.

Les pertes attendues dans le camp des Vert-e-s ne seront vraisemblablement pas toutes transférées aux Vert-libéraux, qui enregistrent une hausse de 0,5 point de pourcentage à 8,3 % des intentions de vote. Ainsi, une partie du succès du spectre vert de 2019 sera perdue.

L'UDC en progression

L'UDC, pour sa part, le parti qui progresse le plus, enregistre une hausse de 1,5 point de pourcentage, avec 27,1% des voix. Ce résultat serait le troisième meilleur de son histoire. Cette progression « significative » pourrait permettre au parti de la droite dure de compenser une partie de ses pertes de 2019, selon Sotomo.

A l'autre bout du spectre politique, le parti socialiste gagne du terrain de manière plus modeste (+1 point de pourcentage), avec 17,8% des votes. De manière générale, les sondeurs analysent qu'au moins une partie de l'électorat de gauche qui s'était tourné vers le parti écologiste aux dernières élections fédérales semble revenir vers les socialistes.

Le PLR et Le Centre au coude-à-coude

Avec le PLR (14,6%) et Le Centre (14,3%) au coude-à-coude, Sotomo parle d'un potentiel « basculement historique ». Si Le Centre dépassait le PLR, ça serait en effet la première fois dans l'histoire du pays que la formation catholique battrait le parti issu du mouvement libéral-radical des fondateurs de l'Etat de 1848.

Par ailleurs, si Le Centre devenait la troisième force politique de Suisse, devant le PLR, cela pourrait rebattre les cartes pour la composition du Conseil fédéral. L'idée, défendue notamment par l'UDC et le PLR, que les trois plus grands partis ont droit à deux sièges chacun, pourrait signifier que le PLR devrait céder au Centre un de ses deux sièges de conseiller fédéral.

Le sondage montre que le Parlement devrait glisser à droite. Contrairement à ce qui est observé en Allemagne, Italie ou encore en France, le déplacement vers la droite devrait cependant être mineur en Suisse. La formation rouge-verte perdrait 2 points de pourcentage par rapport à 2019 alors que les partis à droite du centre (UDC et PLR) et du centre (Le Centre, Vert'libéraux et PEV) progressent chacun d'un point.