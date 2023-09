Le Centre pourrait dépasser le PLR et devenir le 3e parti de Suisse

Le Centre devancerait de peu le PLR dans la course aux élections fédérales du 22 octobre, selon le dernier sondage commandé par la SSR et publié mercredi. Premier parti sous la Coupole, l'UDC progresse encore, tandis que les Vert-e-s se reprennent légèrement. Le glissement à droite du Parlement se confirme.

Le Centre obtient 14,8% des intentions de vote, en légère progression depuis le sondage de juillet (+0,5 point de pourcentage), indique le quatrième baromètre électoral SSR à un peu plus de trois semaines des élections fédérales.

Par rapport aux élections de 2019, il progresse d'un point de pourcentage. Le scénario qui verrait le parti centriste ravir la troisième place au PLR, pour la première fois depuis la création de l'Etat fédéral moderne en 1848, se fait de plus en plus réaliste. Le PLR stagne par rapport au sondage de juillet avec 14,6% (-0,5% par rapport à 2019).

Une telle évolution mettrait en danger le deuxième siège PLR au Conseil fédéral, selon les sondeurs de l'institut Sotomo. En effet, selon la "formule magique", les trois plus grands partis ont chacun droit à deux sièges au Conseil fédéral, le quatrième devant se contenter d'un seul.

Selon les sondeurs, la performance du Centre est d'autant plus "remarquable" que, lors des élections de 2019, le PDC (prédécesseur du Centre) était loin derrière le PLR (15,1%) avec 11,4%. Ils estiment que cette progression est à mettre sur le compte de la fusion du PDC et du PBD en un seul parti, celui du Centre.

L'UDC en vainqueur

Grande gagnante, l'UDC reste le premier parti sous la Coupole avec 27,6% (+0,5 par rapport à juillet). Selon le sondage, le parti tout à droite de l'échiquier politique gagne 2 points de pourcentage par rapport à l'élection de 2019. Grande perdante il y a quatre ans, l'UDC gagne toujours plus de terrain.

A l'autre bout du spectre politique, le Parti socialiste maintient sa deuxième place avec 17,3% des intentions de vote. En baisse depuis le dernier sondage (-0,5), le PS est cependant en progression de 0,5 point de pourcentage par rapport à 2019.

Perte de vitesse de l'éventail vert

Les Vert-e-s, après une percée fulgurante en 2019 et une progression de plus de 6 points de pourcentage, sont à la peine, avec 10,7% des intentions de vote. Bien qu'il soit un peu remonté dans les sondages par rapport à juillet (+0,5), le parti écologiste est celui qui perd le plus par rapport à 2019 (-2,5). Les Vert'libéraux, eux, font mieux même s'ils sont aussi en perte de vitesse avec 7,3%, une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à 2019.

Selon les sondeurs, il est peu probable que les Vert'libéraux arrivent à reprendre les voix qui devraient être perdues par les Vert-e-s.

Le sondage confirme que le Parlement devrait glisser à droite. Alors que le camp rose vert perd 2 points de pourcentage, l'UDC et le PLR progressent eux de 1,5. Par rapport à 2019, les sondeurs indiquent que cette évolution représenterait une "nette correction vers la droite". Et ce d'autant plus qu'au sein des partis centristes, les sondages prédisent que Le Centre progresse plus que les Vert'libéraux, entraînant un déplacement vers la droite au sein de l'éventail centriste. Le PEV lui reste stable.