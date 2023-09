Des milliers de personnes à Berne pour le climat

Des milliers de personnes -60'000, selon des premiers chiffres- ont manifesté samedi à Berne pour une meilleure protection du climat. L'Alliance climatique suisse, qui regroupe une centaine d'organisations, a appelé à ce rassemblement sous le slogan Agir maintenant. Les manifestants réclament la protection immédiate du climat et plus de justice climatique. Les plus grands responsables de la crise doivent assumer leurs responsabilités et la politique doit enfin mettre la protection du climat au premier plan, selon les personnes présentes à Berne.