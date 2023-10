Le vice-chancelier Viktor Rossi candidat au poste de chancelier

L'actuel vice-chancelier de la Confédération Viktor Rossi est candidat pour succéder à Walter Thurnherr au poste stratégique de chancelier. Il est soutenu par le parti vert'libéral. Il est le premier candidat à se lancer.

'J'entends assurer la continuité à la tête de la Chancellerie fédérale et poursuivre systématiquement la transition numérique de l'administration', déclare M. Rossi, cité dans un communiqué du PVL publié lundi. Le groupe parlementaire vert'libéral l'a désigné candidat. L'élection aura lieu le 13 décembre, le même jour que l'élection du ou de la successeure d'Alain Berset.

Depuis mai 2019, Viktor Rossi dirige le secteur Conseil fédéral, la plus grande unité de la Chancellerie fédérale. Il participe aux séances hebdomadaires du Conseil fédéral et connaît parfaitement les rouages, les processus et les structures de l'administration fédérale, fait valoir le PVL.

Aucun autre candidat n'est encore sorti du bois. L'autre vice-chancelier André Simonazzi, membre du PS, a fait part de son intérêt.

/ATS