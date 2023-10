Le Vert fribourgeois Gerhard Andrey candidat au Conseil fédéral

Le conseiller national fribourgeois Gerhard Andrey a annoncé mardi à Fribourg sa candidature au Conseil fédéral. Les Vert-e-s attaqueront un siège PLR lors du renouvellement du Conseil fédéral le 13 décembre. Son parti cantonal l'estime 'prêt' pour la fonction.

'Aujourd’hui, Gerhard Andrey est prêt', a indiqué Bettina Beer, coprésidente des Vert-e-s Fribourg, lors d'une conférence de presse tenue au bar Le point de vue, sis au 3e étage du Théâtre Equilibre et offrant une vue imprenable sur le chef-lieu cantonal. 'Il veut aller au Conseil fédéral', a-t-elle précisé.

'Il veut y apporter ses compétences professionnelles acquises à la tête d’une entreprise active dans le développement de solutions web', a dit Bettina Beer. 'Mais aussi son expérience concrète de la conciliation du travail et de la famille et son engagement dans la culture, la formation et en faveur des personnes marginalisées.'

Des valeurs à défendre

Pour sa part, Gerhard Andrey a motivé sa candidature sur les valeurs qu'il privilégie. 'Au sein du gouvernement, je veux m’engager pour une nature intacte, un vivre-ensemble solidaire et une économie circulaire comme bases d’une bonne vie pour notre génération et les générations futures', a précisé le citoyen de Granges-Paccot.

Gerhard Andrey, âgé de 47 ans, a été réélu au Conseil national le 22 octobre dernier, en terminant à la sixième place des sept sièges fribourgeois. Le Singinois, parfaitement bilingue, siège à la commission des finances et à la commission de la politique de sécurité du National.

Premier à sortir du bois

'Grâce à ses racines dans l'agriculture, sa solide formation professionnelle dans le bois et sa riche carrière d'entrepreneur dans l'informatique et la culture, Gerhard Andrey sait créer des alliances pour réussir', ont encore relevé les Vert-e-s fribourgeois en présentant leur candidat.

Gerhard Andrey est le premier écologiste à se lancer. Les Vert-e-s ont décidé samedi de briguer un siège au Conseil fédéral. Plusieurs figures du parti, comme la sénatrice genevoise Lisa Mazzone ou le président du parti Balthasar Glättli, ont déjà renoncé à se porter candidats. Le délai pour les candidatures est fixé à vendredi.

