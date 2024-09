Une forte hausse des primes maladies attendue

Les assurés seront informés ce jeudi dès 14h00 par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider du montant des primes maladie 2025. Les prévisions annoncent des hausses massives, comme les deux années précédentes.

Selon la faîtière Santésuisse, les factures devraient s'alourdir en moyenne d'au moins 5%, tandis que le comparateur en ligne Comparis s'attend à une hausse de 6%.

Pour l'année en cours, l'augmentation moyenne a été de 8,7%, et de 6,6% en 2023. La prime moyenne mensuelle pour cette année est de 359,50 francs, avec de fortes disparités selon les cantons.

Dans l'ensemble, les primes sont particulièrement élevées dans les cantons latins (et à Bâle-Ville), en lien notamment avec la consommation de soins et la densité médicale et hospitalière.

Depuis 1996, les primes ont augmenté en moyenne de 3,5% par année en Suisse.

