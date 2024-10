Le PLR veut renforcer le système scolaire dans cinq champs d'action

Le système scolaire suisse doit être renforcé, selon le PLR. Après avoir publié un papier de position en juin, il a lancé une trentaine d'interventions dans les cantons dans cinq champs d'action, qu'il a présentés vendredi.

« L'école obligatoire est à bout de souffle », estime le parti. Il a donc déposé dans les parlements cantonaux cinq interventions types, « pour une école forte ».

La première demande des classes de soutien au lieu de l'école inclusive « à tout prix ». La deuxième exige des classes de langue pour les élèves allophones, pour qu'ils comprennent la langue locale avant d'intégrer une classe ordinaire.

Le parti souhaite aussi que les enseignantes et les enseignants passent plus de temps à enseigner et moins à faire de la bureaucratie. Il demande encore de « garantir la neutralité politique de l'école obligatoire ». Enfin, le PLR estime que le smartphone n'a pas sa place en classe, il souhaite donc « une utilisation saine des téléphones portables ».

