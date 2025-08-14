Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

Familles plurilingues

Ainsi, 81% des 15-24 ans utilisent plusieurs langues, contre 38% seulement des 65 ans et plus. Pour certains, le multilinguisme commence très tôt: 38% des enfants et des jeunes de moins de 15 ans entendent au moins deux langues à la maison. Environ un enfant sur cinq parle plusieurs langues avec ses parents.

Outre les langues nationales, c'est l'anglais qui est le plus souvent utilisé. Dans l'espace germanophone, davantage de personnes ont recours à l'anglais qu'au français et, en Suisse romande, plus souvent qu'à l'allemand. Selon l'OFS, une bonne moitié des personnes âgées de 15 à 64 ans estiment que leurs propres connaissances de l'anglais sont bonnes ou très bonnes.

L'espagnol et le portugais sont surtout répandus en Suisse romande, tandis que l'albanais, le bosniaque, le croate, le monténégrin et le serbe sont plutôt parlés en Suisse alémanique.