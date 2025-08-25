« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

L’énergie éolienne est à un tournant en Suisse. Actuellement, le pays compte 47 éoliennes qui représentent 0,3% de la consommation totale d’énergie. Cette semaine, le Congrès national de l’énergie éolienne se tient à Berne. Suisse Eole, l’Association des entreprises électriques et la Confédération discuteront de l’avenir de l’éolien.





« Nous sommes les champions du monde de cette lenteur des procédures », déplore Lionel Perret, directeur de Suisse Eole. Cependant « la dynamique s’améliore » avec des initiatives pour regrouper les procédures et « une dizaine de procédures dans les starting-blocks », indique Lionel Perret à notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuilleumier.





De l’autre côté, l’opposition se renforce avec le dépôt cet été de deux initiatives populaires. Les autorités « veulent réduire les associations et la population au silence avec l’accélération des procédures » selon Michel Fior, président de Paysage Libre BEJUNE.