« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne. Notre correspondante au Palais ...
« Le dossier du lundi » : l’éolien à un tournant

Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne. Notre correspondante au Palais fédéral fait le point sur les procédures en cours et sur les oppositions au développement de l’éolien.

Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne à Berne. (photo d'illustration). Cette semaine se tient le Congrès national de l’énergie éolienne à Berne. (photo d'illustration).

L’énergie éolienne est à un tournant en Suisse. Actuellement, le pays compte 47 éoliennes qui représentent 0,3% de la consommation totale d’énergie. Cette semaine, le Congrès national de l’énergie éolienne se tient à Berne. Suisse Eole, l’Association des entreprises électriques et la Confédération discuteront de l’avenir de l’éolien.


« Nous sommes les champions du monde de cette lenteur des procédures », déplore Lionel Perret, directeur de Suisse Eole. Cependant « la dynamique s’améliore » avec des initiatives pour regrouper les procédures et « une dizaine de procédures dans les starting-blocks », indique Lionel Perret à notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuilleumier.


De l’autre côté, l’opposition se renforce avec le dépôt cet été de deux initiatives populaires. Les autorités « veulent réduire les associations et la population au silence avec l’accélération des procédures » selon Michel Fior, président de Paysage Libre BEJUNE.

Le dossier de Marie Vuilleumier :

Ecouter le son

Le peuple aura prochainement le dernier mot quant à ses initiatives en votation populaire. /mve-pch


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Décès de Shlomo Graber l'un des derniers survivants de l'Holocauste

Décès de Shlomo Graber l'un des derniers survivants de l'Holocauste

Suisse    Actualisé le 25.08.2025 - 10:17

Depuis la fin de la pandémie, les Suisses se remettent au bénévolat

Depuis la fin de la pandémie, les Suisses se remettent au bénévolat

Suisse    Actualisé le 25.08.2025 - 06:03

Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne

Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne

Suisse    Actualisé le 25.08.2025 - 04:05

Sur les réseaux sociaux, les conseillers d'Etat ont un profil lisse

Sur les réseaux sociaux, les conseillers d'Etat ont un profil lisse

Suisse    Actualisé le 25.08.2025 - 09:39

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 22.08.2025 - 22:07

Un python royal découvert dans les rues de Villeneuve (VD)

Un python royal découvert dans les rues de Villeneuve (VD)

Suisse    Actualisé le 23.08.2025 - 10:03

Lisa Mazzone tacle la politique néo-libérale du Conseil fédéral

Lisa Mazzone tacle la politique néo-libérale du Conseil fédéral

Suisse    Actualisé le 23.08.2025 - 11:47

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 23.08.2025 - 18:15