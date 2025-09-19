L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM
Gianna Luzio va remplacer Bernard Maissen, qui prendra sa retraite au printemps prochain, à ...
RFJ
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER
Actualités suivantes
Articles les plus lus
L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an
Suisse • Actualisé le 19.09.2025 - 11:57
L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an
Suisse • Actualisé le 19.09.2025 - 11:57
Un automobiliste de 19 ans renverse deux personnes à Glattbrugg ZH
Suisse • Actualisé le 19.09.2025 - 06:23
L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an
Suisse • Actualisé le 19.09.2025 - 11:57