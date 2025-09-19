L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Gianna Luzio va remplacer Bernard Maissen, qui prendra sa retraite au printemps prochain, à la tête de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). L'actuelle secrétaire générale du Centre prendra ses fonctions le 1er avril 2026, a indiqué vendredi le Conseil fédéral.

