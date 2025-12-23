Kiabi ouvre deux premiers magasins à Neuchâtel et Fribourg

Kiabi ouvrira deux premiers magasins à Neuchâtel et Fribourg. La chaîne française de prêt-à-porter à petits prix s’implante en Suisse, selon une annonce faite ce mardi. Le groupe est présent dans 40 pays avec 647 points de contact, a-t-il indiqué. Fondé en 1978 dans le nord de la France, il réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards d’euros, soit 2,3 milliards de francs, et emploie près de 10'000 personnes de 83 nationalités.

« L’ouverture de deux premiers magasins s’inscrit dans une volonté claire d’ancrage local, avec la création d’emplois », précise le communiqué. Le groupe a pour ambition de « rendre une mode accessible, durable et responsable, pensée pour toutes les familles ». /ATS