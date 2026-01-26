Décrue des demandes d'asile en 2025, nouvelle baisse prévue en 2026

Comme attendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le nombre de demandes d'asile en Suisse a continué sa décrue en 2025 (-7,1% par rapport à 2024). Selon le scénario le plus vraisemblable, il devrait encore baisser en 2026.

Selon de premiers chiffres, 25'781 demandes d'asile ont été déposées l'année passée, soit 1959 de moins qu'en 2024, a indiqué lundi le SEM. La plupart concernaient des ressortissants afghans, érythréens et turcs.

Les prévisions pour cette année tablent sur 25'000 nouvelles demandes d'asile. Ce nombre dépendra de l'évolution de la situation en Turquie et sur la route migratoire passant par la Méditerranée centrale, d'après le SEM.

Il précise encore qu'en 2025, il a réussi à faire passer le nombre de demandes en suspens de 12'000 à 9400. Le nombre des départs volontaires a lui connu une hausse. Quant à la population résidante permanente de nationalité étrangère, elle a augmenté l'an dernier, mais moins fortement que l'année précédente.

Concernant les demandes d'obtention du statut S, le SEM table en 2026 sur 12'000 nouvelles demandes. En 2025, 12'897 demandes ont été déposées, soit 22,4% de moins qu'en 2024.

/ATS