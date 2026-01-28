Hausse de 0,8 point de TVA pour financer l'armée et la sécurité

La situation sécuritaire mondiale s'est rapidement dégradée ces dernières années. Mais l'armée suisse n'est pas suffisamment équipée pour protéger la population et le pays.

Seul un tiers de l'armée peut aujourd'hui être équipé de manière suffisante, a avancé le chef de l'armée Benedikt Roos devant les médias. "En cas de conflit international, la Suisse peut devenir une cible et elle n'est pas prête", a poursuivi le ministre de la défense Martin Pister.

L'augmentation des dépenses à 1% du PIB d'ici 2032 ne peut pas couvrir tous les besoins en matière de défense et de sécurité malgré les nouvelles priorités établies par l'armée, indique le gouvernement.

De nouvelles recettes de l'ordre de 31 milliards de francs sont donc nécessaires afin de ne pas impacter le budget de la Confédération. Cela représente environ 2,2 milliards en 2028 puis entre 3 et 3,6 milliards entre 2029 et 2038.

D'autres options écartées

Le choix du Conseil fédéral s'est porté sur une augmentation temporaire de la TVA. Un choix préférable à d'autres mesures en raison des répercussions sur l'économie et la société, a indiqué M. Pfister.

Le Conseil fédéral a examiné et écarté plusieurs augmentations de taxes, de nouvelles taxes ainsi qu'une augmentation des cotisations salariales. Il ne veut pas non plus réduire l'armée, ni alléger le frein à l'endettement ni financer les dépenses par de nouvelles économies.

Et de souligner que "le Conseil fédéral est conscient de l'impact de cette augmentation sur la population. Mais la sécurité demeure une condition indispensable pour garantir la liberté, la prospérité et la démocratie. La question n'est pas de quoi nous voulons nous protéger, mais ce que nous voulons protéger."

Ces recettes doivent être versées dans un fonds pour l'armement, alimenté également par le budget ordinaire de la défense. Celui-ci sera dédié à la sécurité et à la capacité de défense de la Suisse.

Le fonds pourra s'endetter. Cependant, les dettes devront être intégralement remboursées à l'échéance de l'augmentation de la TVA, soit en 2038. Le fonds est ainsi conforme au frein à l'endettement, a souligné M. Pfister. Son département (DDPS) doit préparer une base légale à cet effet.