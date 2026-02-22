Le fédéralisme au cœur d’une exposition à Berne

La séparation des pouvoirs participe au succès du système politique suisse : le fédéralisme est à l’honneur à la Tour de la démocratie à Berne. Une exposition gratuite a ouvert ses portes lundi. Notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, l'a visitée. « Pouvoir et identités » explore les différentes facettes du fédéralisme, à travers son histoire, son évolution et des exemples concrets de la vie quotidienne et permet de se familiariser avec un concept mal connu qui participe pourtant au succès du système politique suisse, selon Sean Müller, politologue à l’Université de Berne.