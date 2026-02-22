Le fédéralisme au cœur d’une exposition à Berne

La séparation des pouvoirs participe au succès du système politique suisse : le fédéralisme est à l’honneur à la Tour de la démocratie à Berne. Une exposition gratuite a ouvert ses portes lundi. Notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, l'a visitée. « Pouvoir et identités » explore les différentes facettes du fédéralisme, à travers son histoire, son évolution et des exemples concrets de la vie quotidienne et permet de se familiariser avec un concept mal connu qui participe pourtant au succès du système politique suisse, selon Sean Müller, politologue à l’Université de Berne.
Sean Müller : « On ne peut pas toucher le fédéralisme. »
Le fédéralisme est en constante évolution. Même si son principe n’est aujourd’hui pas contesté, de nombreux aspects sont remis en question.
« Faut-il centraliser certaines tâches, ou décentraliser ? »
Des exemples concrets de la vie quotidienne sont aussi mis en avant, que ce soit la gestion des routes, des chiens ou des écoles.
« L’école, ça varie d’un canton à l’autre. »
L’exposition « Pouvoir et identités : le fédéralisme en Suisse et ailleurs » est à découvrir toute l’année à la Tour de la démocratie à Berne. /mvu