Le fédéralisme au cœur d’une exposition à Berne

Une nouvelle exposition s'est ouverte dans la Tour de la démocratie de la capitale fédérale ...
Une nouvelle exposition s'est ouverte dans la Tour de la démocratie de la capitale fédérale.

Une exposition sur le fédéralisme s'est ouverte à Berne. (Photo : Wikimedia Commons/Jérémy Toma, CC BY-SA 4.0.) Une exposition sur le fédéralisme s'est ouverte à Berne. (Photo : Wikimedia Commons/Jérémy Toma, CC BY-SA 4.0.)

La séparation des pouvoirs participe au succès du système politique suisse : le fédéralisme est à l’honneur à la Tour de la démocratie à Berne. Une exposition gratuite a ouvert ses portes lundi. Notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, l'a visitée. « Pouvoir et identités » explore les différentes facettes du fédéralisme, à travers son histoire, son évolution et des exemples concrets de la vie quotidienne et permet de se familiariser avec un concept mal connu qui participe pourtant au succès du système politique suisse, selon Sean Müller, politologue à l’Université de Berne. 

Sean Müller : « On ne peut pas toucher le fédéralisme. »

Ecouter le son

Le fédéralisme est en constante évolution. Même si son principe n’est aujourd’hui pas contesté, de nombreux aspects sont remis en question.

« Faut-il centraliser certaines tâches, ou décentraliser ? »

Ecouter le son

Des exemples concrets de la vie quotidienne sont aussi mis en avant, que ce soit la gestion des routes, des chiens ou des écoles.

« L’école, ça varie d’un canton à l’autre. »

Ecouter le son

L’exposition «  Pouvoir et identités  : le fédéralisme en Suisse et ailleurs  » est à découvrir toute l’année à la Tour de la démocratie à Berne. /mvu


