Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Le canton de Vaud a présenté vendredi une série de mesures visant à mieux répondre aux besoins ...
Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton de Vaud a présenté vendredi une série de mesures visant à mieux répondre aux besoins des détenues. Seul établissement du type en Suisse latine, la prison pour femmes de Lonay (VD), en travaux depuis 2021, adapte peu à peu ses espaces

Le secteur mère-enfant sera à nouveau disponible cet été. Au même moment sera être mis en service un parloir intime. La réalisation de l'unité psychiatrique, elle, devrait démarrer en 2027.

Le chantier qui occupe les autorités cantonales est dense. Et le contexte particulier, a admis le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos, vendredi lors d'une visite de presse. Renforcer les structures et mesures existantes tout en maintenant l'activité carcérale relève d'une 'prouesse' et d'un 'défi important'.

La prison de la Tuilière, qui n'accueille que des femmes depuis 2021, reçoit des personnes aux 'parcours particuliers, parfois cabossés', a rappelé le ministre. Il s'agit, pour le canton, de mieux s'adapter à leurs besoins, notamment en matière de santé psychique ou de liens familiaux.

