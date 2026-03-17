Hausse des saisies de cigarettes de contrebande en 2025

Les saisies de stupéfiants et de cigarettes de contrebande ont augmenté aux douanes suisses en 2025, indique mercredi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Les recettes encaissées ont atteint au total 23,4 milliards de francs.

En 2025, l'OFDF a découvert 1,6 million de cigarettes de contrebande, soit nettement davantage qu’en 2024 (950'000) et deux fois plus qu’en 2023, notent les autorités fédérales dans un communiqué. Environ deux tiers des saisies ont eu lieu à l’aéroport de Genève, un peu moins d’un tiers à celui de Zurich et une toute petite partie à celui de Bâle.

En ce qui concerne les stupéfiants, l'OFDF a effectué 'sensiblement plus' de saisies qu’en 2024, dont presque quatre fois plus de marijuana. La quantité de drogue de synthèse, de cocaïne et d'héroïne découvertes a aussi augmenté.

Les cas de séjours illégaux ont diminué (14'577), soit la moitié moins qu’en 2024 (29'459).

En 2025, l’OFDF a encaissé près de 23,4 milliards de francs, soit légèrement moins que l’année précédente (23,7 milliards).

/ATS