L'accord entre l'Iran et les USA sera signé au Bürgenstock

L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre doit être signé vendredi ...
L'accord entre l'Iran et les USA sera signé au Bürgenstock

L'accord entre l'Iran et les USA sera signé au Bürgenstock

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre doit être signé vendredi au Bürgenstock (NW). Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé mardi une information publiée par la NZZ et la Luzerner Zeitung.

'Ce lieu a été proposé par les médiateurs pakistanais et qatariens, ainsi que par les Etats-Unis et l’Iran', indique à Keystone-ATS le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. La Suisse agit en tant que facilitatrice en créant les conditions pratiques et diplomatiques permettant la tenue de cette rencontre sur son territoire.

Le complexe hôtelier du Bürgenstock avait déjà accueilli la Conférence de haut niveau pour la paix en Ukraine en juin 2024. La conférence s'était achevée avec une déclaration commune signée par 85 Etats et institutions, réaffirmant notamment l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

/ATS

 

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