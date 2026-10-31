"On en a marre - en Suisse aussi": manifestations à Bâle et Zurich

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi soir à Zurich et à Bâle, répondant à l'appel "On en a marre - en Suisse aussi". Les deux manifestations non autorisées ont été émaillées de violences, provoquant l'intervention de la police.

A Zurich, des centaines de personnes, certaines portant des masques d'Halloween, se sont rassemblées vers 22h30 à la Langstrasse. Des pétards et des fusées ont été allumés, alors que la foule se dirigeait vers la Helvetiaplatz.

L'ambiance a basculé, une fois les protestataires arrivés sur cette place, a constaté un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS in situ. Les vitres de l'arrêt de bus ont été endommagées. Une barricade faite de poubelles, de vélos et de divers objets a été incendiée.

La police est intervenue avec des canons à eau pour disperser les manifestants. Des petits groupes d'émeutiers ont alors mis le feu à des poubelles ou des vélos à divers endroits, a indiqué la police municipale de Zurich. Une voiture a été incendiée et des vitrines de magasins endommagées.

La police a précisé avoir été visée à plusieurs reprises par des feux d'artifice, des bouteilles et des pierres. Elle a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Des échauffourées se sont poursuivies jusque vers 01h30.

Une patrouille de police, appelée pour une urgence médicale, a été attaquée par une foule, relève encore le communiqué de la police. La voiture de patrouille a été endommagée et les policiers ont dû battre en retraite avant de pouvoir porter secours à un adolescent qui avait subi de graves blessures aux jambes lors d'un accident.

"GenZ regelt"

A Bâle, quelque 150 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville vers 21h00, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Après quelques discours, le cortège a traversé le pont Mittlere pour se rendre sur la Marktplatz, puis dans le quartier de St. Johann, où des manifestants ont mis le feu à des barricades faites de poubelle et de barrières métalliques, provoquant l'intervention des forces de sécurité.

Tout comme à Zurich, les protestataires faisaient référence aux manifestations de jeunes en France et dans d'autres pays européens. Des inconnus avaient lancé ces derniers jours un appel sur les réseaux sociaux sous le slogan "GenZ regelt" ("La génération Z s'en charge" en français).

/ATS