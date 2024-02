25'000 carnavaliers en ouverture à Lucerne

Le carnaval de Lucerne, un des plus spectaculaires du pays, s'est ouvert jeudi tôt sous les yeux de 25'000 badauds et passionnés. Les cliques et les Guggenmusik se sont ébranlées joyeusement dans les ruelles de la cité, en attendant le cortège de 14h00 autour du lac.

La police a indiqué à Keystone-ATS que les festivités avaient débuté sans incident, hormis deux dénonciations pour utilisation d'engins pyrotechniques. L'affluence pour cette ouverture était au niveau de celle de l'an dernier, qui avait été une édition record.

/ATS