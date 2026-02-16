45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

Le cortège du 'Güdismontag', avant-dernier jour des festivités, a attiré quelque 45'000 personnes au carnaval du Lucerne lundi. C'est environ un tiers de moins que l'an dernier, probablement à cause du temps maussade.

La météo était encore relativement clémente quand le traditionnel cortège du Wey s'est ébranlé, mais la pluie et le vent ont rapidement fait leur apparition. Les Guggenmusik, les cliques, les bouffons et les chars qui ont traversé les rues de la cité de Suisse centrale ont néanmoins ravi l'assistance.

Le cortège final de ce carnaval, le deuxième plus important du pays après celui de Bâle, s'ébranlera mardi. Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s'agit du plus important en terres catholiques.

/ATS