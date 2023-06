55'000 arbres testés en Suisse - Le dernier planté à Champéry (VS)

Comment les arbres s'adaptent-ils au changement climatique, quelles essences favoriser et où: ces questions sont au coeur d'une recherche menée en Suisse. En Valais, cinq parcelles sont en test. Le dernier arbre a été planté vendredi à Champéry (VS).

Les températures en hausse et les sécheresses à répétition affectent la forêt suisse et menacent notamment sa fonction de protection. Certaines essences, comme le pin ou l'épicéa, sont particulièrement exposées et le phénomène devrait s'accentuer.

Conscients de la situation, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), les services forestiers cantonaux et les triages forestiers ont créé un réseau de plantations expérimentales. De petits arbres de 18 espèces ont été plantés sur 57 parcelles forestières à toutes altitudes et dans toutes les régions de Suisse, précise les partenaires dans un communiqué.

Biodiversité en danger

En Valais, les parcelles expérimentales se trouvent à Riddes (2020), Riederalp (2021), Val de Bagnes (2021), Loèche (2022) et Champéry. Cette dernière a été mise en place durant le mois de juin dans une clairière située à 1550 mètres d'altitude dans la forêt Derrière dominée par des épicéas, détaille pour Keystone-ATS Kathrin Streit, cheffe du projet au WSL.

Il s'agit d'une des forêts de Suisse où le changement climatique 'est plus rapide que la capacité d'adaptation naturelle de la forêt. La biodiversité et les prestations forestières - protection contre les dangers naturels, production de bois, espace de détente et stockage de carbone - sont ici en danger', écrivent les partenaires du projet.

Un pin sylvestre

La placette expérimentable de Champéry se compose de sapins blancs, d'érables sycomores, de hêtres, de mélèzes européens, d'épicéas, de pins sylvestres, d'érables planes et de douglas, précise Kathrin Streit. Elle constitue la dernière de ces plantations expérimentales et comprend 864 petits arbres.

Vendredi, des représentants de l'OFEV, du WSL, des cantons, des propriétaires de forêt et de la commune ont planté ensemble le dernier des 55'000 arbres plantés en Suisse dans le cadre du programme: un pin sylvestre.

Confédération et canton

En Suisse au total 57 placettes forestières participent au projet. L'état des plantations sera régulièrement examiné au cours des 30 à 50 prochaines années. Les premiers résultats sont attendus dans trois ou quatre ans.

L'investissement pour la mise en place et l'entretien de la parcelle d'un demi-hectare environ à Champéry s'élève à 250'000 francs environ. Le montant est financé à 40% par la Confédération et à 60% par le canton du Valais.

/ATS