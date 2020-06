69 nouveaux cas d'infection au Covid-19 en 24 heures

La Suisse a enregistré 69 nouveaux cas d'infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, indique samedi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun décès n'est à déplorer.

Depuis lundi, on est passé de 18 cas de contamination au nouveau coronavirus, à 22 mardi, 44 mercredi, 52 jeudi et 58 vendredi. Depuis 7 jours, on en dénombre 278.

Tandis que seules 95 contaminations étaient enregistrées pendant la semaine 23 (1er-7 juin), celles-ci ont grimpé à 142 la semaine 24 (8-14 juin), puis à 168 la semaine 25 (15-21 juin).

Un nouvelle hospitalisation a été enregistrée en 24 heures, portant le chiffre total depuis le début de la pandémie à 4033. Les nouvelles hospitalisations, au nombre de 3 du 1er au 7 juin, ont augmenté à 4 la semaine suivante, puis à 10 du 15 au 21 juin.

Quarantaines à VD, VS et ZH

Les contaminations les plus importantes ont été décelées dans les cantons de Vaud, de 18 à 27 entre la semaine 24 et 25, en Valais de 18 à 25 et à Zurich de 27 à 32. C'est d'ailleurs dans ces cantons que les quarantaines sont les plus nombreuses.

Le 21 juin en Suisse et au Liechtenstein, 189 personnes se trouvaient en isolement suite à une infection au Covid-19 confirmée en laboratoire, et 641 contacts étaient en quarantaine sur prescription médicale.

Quant aux tests, 555'315 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 6,8 % étaient positifs. Durant les dernières 24 heures, le personnel soignant a procédé à 10'138 tests et 50'952 durant la dernière semaine.

Hausse 'inquiétante'

Dans un tweet samedi, le directeur de l'OFSP Pascal Strupler constate que le nombre de nouvelles infections est en hausse depuis quelques jours. C'est inquiétant, selon lui. Les mesures d'hygiène et de distance doivent absolument être respectées, malgré les mesures d'assouplissement. Tout autre comportement est une carte blanche au virus.

L'intérêt pour l'application Swiss-Covid, qui permet de tracer les infections, reste important. Au premier jour de sa mise en service, jeudi, l'Office fédéral de la statistique avait enregistré plus d'un demi-million d'utilisateurs. Samedi, ils étaient près de 750'000.

/ATS