81 espèces d'oiseaux recensées par Birdlife en Suisse en 4 jours

Quelque 400 passionnés ont recensé près de 10'000 oiseaux de jeudi à dimanche dans les parcs et jardins de Suisse. Parmi les 81 espèces déclarées, les moineaux domestiques (ou piafs) sont les plus nombreux, indique dimanche Birdlife, à l'origine de l'opération.

Les 400 bénévoles ont compté 1536 moineaux lors de l'action 'L'heure des oiseaux hivernaux' entre jeudi et dimanche. Viennent ensuite les mésanges charbonnières avec 928 individus et les mésanges bleues avec 833 oiseaux recensés, écrit Birdlife.

Selon l'organisation ornithologique, des hôtes hivernaux rares comme le bruant zizi, la grive litorne ou le pic mar et le pic cendré figurent parmi les 81 espèces d'oiseaux différentes signalées.

Selon l'organisation de protection des oiseaux, les hivers de plus en plus doux laissent des traces. Ainsi, lors de l'action de recensement, les participants ont observé de nombreux oiseaux qui passent normalement l'hiver principalement dans l'espace méditerranéen: par exemple le serin cini, la bergeronnette des ruisseaux et le rouge-queue à front blanc.

Des mésanges charbonnières dans 9 jardins sur 10

Bien que le moineau domestique soit le plus nombreux, il est dépassé par la mésange charbonnière au niveau de la densité. Lors du recensement, le piaf a été observé dans 65% des jardins et des parcs, alors que la mésange charbonnière était présente dans neuf jardins sur dix, suivie par la mésange bleue (84% des jardins) et le merle noir (80% des jardins).

L'action 'L'heure des oiseaux d'hiver' a été organisée pour la cinquième fois. En même temps, le recensement des oiseaux a également eu lieu en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Le dimanche soir, les participants pouvaient encore inscrire leurs observations sur le site Internet correspondant, de sorte que les chiffres et les classements peuvent encore changer.

