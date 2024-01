Accident de ski mortel à Rougemont (VD): prévenus acquittés

La justice vaudoise a acquitté mardi à Vevey trois employés du domaine skiable de Rougemont (VD), théâtre d'un accident de ski mortel en 2020. Le tribunal n'a pas retenu l'homicide par négligence. Un garçon de 13 ans avait perdu la vie.

Les juges du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois n'ont donc absolument pas suivi le réquisitoire du Ministère public. La veille et après une inspection des lieux, le procureur avait requis entre 60 et 90 jours-amende avec sursis à l'encontre des trois responsables de la sécurité des Remontées mécaniques de Gstaad, soulignant que seule la faute était jugée et non ses conséquences. La défense avait, elle, plaidé l'acquittement.

'Il n'y a eu aucune violation des règles de prudence', a dit la présidente du tribunal. Selon les trois juges, l'équipe de sécurité des pistes n'a pas failli dans le balisage et la signalisation d'un passage dangereux.

Agé de 13 ans, le skieur avait percuté un poteau métallique situé hors de la piste bleue balisée.

