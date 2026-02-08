Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Un snowboardeur de 40 ans a été victime d'un accident mortel samedi dans la station de ski ...
Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Accident de snowboard mortel dans l'Oberland bernois

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Un snowboardeur de 40 ans a été victime d'un accident mortel samedi dans la station de ski de Saanersloch, dans l'Oberland bernois. Pour des raisons encore inconnues, l'homme est entré en collision avec un élément de balisage. Il est décédé place.

L'accident s'est produit peu après 10h35, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. L'homme descendait sur une piste balisée depuis la station Saanersloch en direction de la station intermédiaire lorsqu'il a percuté un élément de balisage, pour des raisons encore inconnues.

Après sa chute, le snowboarder est resté inanimé au sol. Les personnes qui l'accompagnaient ainsi que d'autres présentes lui ont prodigué les premiers soins et ont alerté les secours. Malgré les efforts de réanimation, le snowboardeur est décédé sur place. La victime est un Suisse domicilié dans le canton de Fribourg, précise la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

/ATS
 

Actualités suivantes

Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 08.02.2026 - 12:50

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 18:19

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 18:25

Cas de méningite à l'école de recrues d'Emmen

Cas de méningite à l'école de recrues d'Emmen

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 13:58

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 21:47

Cas de méningite à l'école de recrues d'Emmen

Cas de méningite à l'école de recrues d'Emmen

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 13:58

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 18:19

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 18:25

Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 16:04

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 21:47

Cas de méningite à l'école de recrues d'Emmen

Cas de méningite à l'école de recrues d'Emmen

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 13:58

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.02.2026 - 18:25

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l'OSCE

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 14:03

Le tir de l'oiseau harle bièvre, protégé en Suisse, est controversé

Le tir de l'oiseau harle bièvre, protégé en Suisse, est controversé

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 15:06

Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Une partie plaignante demande la récusation des procureurs

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 16:04

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 06.02.2026 - 21:47