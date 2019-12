Accident mortel sur la ligne CFF entre Lausanne et Yverdon

Le corps d'un homme décédé a été trouvé lundi matin près des voies CFF peu après Penthalaz (VD), sur la ligne entre Lausanne et Yverdon. Une enquête a été ouverte.

Vers 07h45, le mécanicien d'un train a signalé à la police la présence d'un corps à côté des voies ferrées, à la hauteur de Daillens. Il s'agissait d'un ressortissant suisse de 30 ans habitant la Riviera, indique lundi la police cantonale vaudoise.

D'après les premières constatations, l'homme a probablement été happé par un train alors qu'il cheminait le long des rails. La même personne avait auparavant été contrôlée vers 02h30 sur la commune de Cossonay.

Avinée et voulant rejoindre quelqu'un, elle s'était trompée d'appartement et était entrée chez un inconnu, qui avait appelé la police. La patrouille arrivée sur place l'avait alors invitée à quitter les lieux et à regagner son domicile.

Le procureur de service a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Le trafic ferroviaire a été interrompu jusque vers 08h40 environ. L'accident a nécessité l'intervention de trois patrouilles de gendarmerie, des inspecteurs de la police scientifique ainsi que d'une ambulance.

/ATS