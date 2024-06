Accueil en fanfare pour le Conseil fédéral à Brigue (VS)

En excursion annuelle de deux jours en terres valaisannes, les sept conseillers fédéraux ont été accueillis jeudi en fin de journée à Brigue (VS). Plusieurs centaines de personnes étaient présentes.

Le Conseil fédéral in corpore a été reçu dans la ville haut-valaisanne en fanfare et au son de la marche de Marignan. Il a été chaleureusement applaudi par la population massée à l'ombre des arcades du château de Stockalper, qui n'a pas hésité à entonner l'hymne officiel valaisan.

'C'est un moment important pour le Conseil fédéral que de rencontrer la population', a relevé Viola Amherd lors d'un point-presse devant le château. La présidente de la Confédération a dit se réjouir de faire découvrir son canton au reste de ses collègues.

Avant Brigue, et après un arrêt à Sion, le conseil fédéral s’est rendu à Salquenen pour faire la promenade dite 'du lézard vert' dans le vignoble surplombant le bois de Finges. 'Durant cette promenade, nous avons discuté agriculture, viticulture et tourisme', a ajouté Viola Amherd. Vendredi, le programme sera chargé de 'culture et d'histoire', a-t-elle ajouté.

/ATS